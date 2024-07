Terreau sans tourbe : Une accélération des ventes portées par les professionnels

Pionnier et leader incontesté du marché des terreaux sans tourbe en France, Florentaise confirme son rôle de partenaire clé des horticulteurs et pépiniéristes. Les professionnels privilégient de plus en plus l’utilisation des matériaux révolutionnaires de Florentaise qui offrent des qualités agronomiques rivalisant avec les mélanges traditionnels à base de tourbe et compatibles avec leurs engagements responsables et durables.

Les terreaux sans tourbe de Florentaise représentent désormais plus de 50% de sa production

Aujourd’hui, Florentaise détient plus de 12% de part de marché en France, avec un chiffre d’affaires récurrent de 86% entre 2020 et 2022. En 2023, l’entreprise a franchi un cap important avec 50% de sa production de terreau fabriqué sans tourbe, illustrant la demande croissante pour des solutions plus respectueuses de l’environnement.