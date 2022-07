Terreal choisit Charwood Energy pour s’approvisionner en gaz vert et réduire son impact carbone

Terreal, acteur majeur en Europe des matériaux de construction en terre cuite et Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annoncent la signature d’un protocole d’accord visant à l’approvisionnement en syngaz (gaz de synthèse) de Terreal.



Terreal crée des solutions innovantes pour l'enveloppe du bâtiment au travers de quatre activités : couverture, solaire, structure et façade-décoration. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 699 millions d'euros et compte 3 450 collaborateurs à travers le monde.



Pour les besoins de la fabrication de ses produits (cuisson de l’argile à environ 1 000°C), Terreal utilise du gaz naturel, avec un fonctionnement 24h/24, 340 jours/an.



Terreal est engagé dans une feuille de route visant à réduire de 30% ses émissions de CO2 en 2030. En complément d’actions prioritaires sur l’efficacité énergétique, Terreal souhaite substituer l’utilisation du gaz naturel par des énergies alternatives.



Terreal vient de conclure un protocole d’accord avec Charwood Energy en vue du développement d’une centrale de production de syngaz sur son site de fabrication de Colomiers. Ce projet vise à substituer une partie importante du gaz naturel consommé par le site, par du syngaz décarboné issu de la biomasse.