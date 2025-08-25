TerraPower, soutenu par Bill Gates, et l'Utah explorent les sites de réacteurs nucléaires, selon Bloomberg News

TerraPower et l'Utah s'associent pour explorer des sites en vue d'un projet de réacteur nucléaire, alors que l'État cherche à répondre à la demande croissante d'électricité, a rapporté Bloomberg News lundi.