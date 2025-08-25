TerraPower, soutenu par Bill Gates, et l'Utah explorent des sites de réacteurs nucléaires dans un contexte de forte augmentation de la demande d'électricité

L'Office du développement énergétique de l'Utah, TerraPower et la société d'aménagement du territoire Flagship Companies ont signé lundi un accord visant à explorer des sites pour un projet de réacteur nucléaire et une centrale de stockage d'énergie dans le contexte d'une demande croissante d'électricité.

Les parties ont déclaré qu'elles prévoyaient de faire des recommandations pour un site d'ici la fin de l'année.

L'énergie nucléaire américaine connaît une renaissance après des décennies de stagnation, stimulée par la demande record des centres de données utilisés pour les technologies d'intelligence artificielle et l'électrification d'industries telles que les transports et l'industrie manufacturière.

L'accord soutient également l'opération Gigawatt du gouverneur de l'Utah Spencer J. Cox, un effort stratégique visant à construire un écosystème énergétique au service de l'Utah et de l'ouest des États-Unis, ont déclaré les entreprises dans un communiqué.

Fin mai, le président Donald Trump a signé des décrets exécutifs, ordonnant à la Commission de régulation nucléaire des États-Unis de réduire les réglementations et d'accélérer l'octroi de nouvelles licences pour les réacteurs et les centrales électriques.

En juin, TerraPower a levé 650 millions de dollars lors d'un tour de table auquel ont participé le fondateur Bill Gates et la branche de capital-risque du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , et a déclaré qu'elle s'attendait à obtenir l'année prochaine l'autorisation réglementaire pour son réacteur nucléaire d'une valeur de 4 milliards de dollars.

Le réacteur nucléaire Natrium, d'une valeur de 4 milliards de dollars, est situé dans le Wyoming sur le site d'une ancienne centrale à charbon.

La société TerraPower, basée à Bellevue, dans l'État de Washington, a développé un réacteur nucléaire avancé qui utilise du sodium liquide comme liquide de refroidissement au lieu de l'eau.

Le réacteur Natrium présente l'avantage supplémentaire d'utiliser beaucoup moins d'eau que le parc actuel de réacteurs à eau légère et de petits réacteurs modulaires, ce qui le rend bien adapté aux régions où l'eau est rare, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.