Terns s'envole grâce à des données préliminaires montrant une forte réponse dans le cas d'une leucémie difficile à traiter

3 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Terns Pharmaceuticals TERN.O augmentent de 82% à 15,07 $ pendant les premiers échanges

** La société déclare que les essais préliminaires du TERN-701, un médicament expérimental contre la leucémie myéloïde chronique, ont donné des résultats prometteurs

** TERN déclare que 64% des patients atteints de leucémie myéloïde chronique ont obtenu une réponse moléculaire majeure (MMR) à 24 semaines

** La RMM signifie que le niveau de leucémie dans le sang d'un patient est tombé à un niveau très bas, ce qui montre que le traitement contrôle efficacement la maladie

** Les taux de RMM étaient élevés même chez les patients qui avaient échoué à des traitements antérieurs tels que l'asciminib et le ponatinib, indique la CO

** La leucémie myéloïde chronique est un type de cancer du sang dans lequel la moelle osseuse produit trop de globules blancs anormaux

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~171% depuis le début de l'année