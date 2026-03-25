Terns Pharma s'envole grâce à l'offre de rachat de Merck pour un montant de 6,7 milliards de dollars

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(Mises à jour)

25 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Terns Pharma TERN.O ont augmenté de 5 % à 52,54 $ avant la mise sur le marché

** Merck MRK.N annonce qu'elle achètera Terns dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 6,7 milliards de dollars

** Merck paiera 53 $ par action en espèces, soit une prime de 6 % par rapport à la dernière clôture de l'action TERN

** Les actions MRK sont en hausse de 0,3 % dans un faible volume

** L'accord devrait être conclu au cours du deuxième trimestre 2026

** À la dernière clôture, l'action TERN a augmenté de 23,7 % depuis le début de l'année, après avoir été multipliée par plus de sept en 2025