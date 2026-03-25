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Terns Pharma bondit après des informations sur un rachat de 6 milliards de dollars par Merck
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 11:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Terns Pharma TERN.O ont augmenté de 12,5 % à 56,2 $ avant la mise sur le marché

** Le Financial Times rapporte, en citant des personnes familières avec le sujet, que le fabricant de médicaments Merck

MRK.N est proche d'un accord d'environ 6 milliards de dollars en espèces pour acquérir TERN

** Les négociations entre les deux sociétés seraient à un stade avancé et un accord pourrait être conclu dans les prochains jours

** Merck et Terns Pharma n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Les actions de MRK sont en hausse de 0,3 % dans de faibles volumes

** L'acquisition potentielle intervient alors que MRK continue de remodeler sa stratégie oncologique

** A la dernière clôture, l'action TERN a progressé de 23,7 % depuis le début de l'année, après avoir été multipliée par plus de sept en 2025

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MERCK
116,350 USD NYSE +0,59%
TERNS PHARMA
50,0000 USD NASDAQ +0,79%
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