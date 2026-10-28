Terex en hausse après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fabricant d'équipements Terex Corp TEX.N progresse d'environ 1 % à 50 dollars en pré-ouverture

** La société relève la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, la faisant passer de 4,70 $ par action à 4,80 $ par action

** En revanche, elle abaisse la fourchette haute de 5,10 $ à 5 $ par action

** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,50 dollars par action au troisième trimestre, contre des estimations de Wall Street de 1,42 dollars par action – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de 6,9 % depuis le début de l'année