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TeraWulf, société spécialisée dans les centres de données pour l'IA, rebondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 13:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de TeraWulf, développeur de centres de données dédiés à l'IA WULF.O , ont bondi de 10,1 % à 11,10 dollars avant l'ouverture vendredi, après que son chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les attentes de Wall Street

** WULF annonce que son chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 51 % en glissement annuel pour atteindre 76,2 millions de dollars , dont 63 millions de dollars de revenus issus de la location de systèmes de calcul haute performance, dépassant ainsi l’estimation de LSEG qui s’élevait à 61,79 millions de dollars

** La société annonce un résultat net attribuable aux actionnaires de 709,91 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte nette de 455,05 millions de dollars il y a un an, grâce à une variation hors trésorerie de la juste valeur des bons de souscription

** La société réaffirme son objectif de souscrire chaque année entre 250 et 500 MW de capacité informatique critique supplémentaire

** Jeudi, l’action WULF a chuté de près de 14 %, atteignant son plus bas niveau depuis plus d’un an, alors que les titres liés à l’IA ont été malmenés en raison des craintes d’un renforcement de la surveillance de l’IA, en particulier concernant la construction de centres de données, après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis

** À la clôture de jeudi, l'action WULF affichait une baisse de 12 % depuis le début de l'année et se situait à environ 66 % en dessous de son plus haut intrajournalier sur un an, à 29,84 dollars , atteint le 22 juin

** Sur 24 analystes, 8 attribuent à l’action la note “achat fort” et 16 la note “achat”; objectif de cours médian: 30 $ (XX euros) - LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 13:54:01.

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