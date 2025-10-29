TeraWulf glisse après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 500 millions de dollars pour un centre de données au Texas

29 octobre - ** Les actions de l'opérateur de centres de données TeraWulf WULF.O en baisse de 3,1% à 15,44 $ en pré-marché, alors qu'il cherche à lever des capitaux **WULF, basé à Easton, Maryland,annonce () une offre privée d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 500 millions de dollars échéant le 1er mai 2032

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer en partie le coût de la construction d'un centre de données à Abernathy, au Texas, et à d'autres fins

** Les actions de WULF ont bondi d'environ 17% et ont clôturé à 15,94 $ après que la société a élargi plus tôt dans la journée son partenariat () avec la plateforme de cloud AI Fluidstack par le biais d'une nouvelle coentreprise de 168 MW sur le site d'Abernathy

** La coentreprise sera financée par le projet, avec Google d'Alphabet GOOGL.O apportant un soutien de 1,3 milliard de dollars

** TeraWulf a également publié tôt mardi () ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre et Oppenheimer a initié une couverture avec une note de "surperformance"

** Jusqu'à mardi, les actions de WULF ont triplé au cours des trois derniers mois, donnant à la société une capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars