Un attentat "terroriste" et "antisémite" fait 15 morts sur une plage de Sydney

Des personnes se recueillent le 15 décembre 2025 devant des fleurs et un drapeau israélien déposés en mémoire des victimes d’une fusillade à Bondi Beach, à Sydney ( AFP / DAVID GRAY )

Un père et son fils ont tiré dimanche sur la foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur une plage mythique de Sydney, faisant au moins 15 morts et plus de 40 blessés, dans un attentat qualifié de "terroriste" et "antisémite" par l'Australie, qui a décrété lundi un deuil national.

Lundi matin sur cette plage de Bondi prisée par des Australiens et des touristes du monde entier, des effets personnels étaient encore sur le sable taché de sang, des heures après une attaque de dix minutes qui provoque une onde de choc dans cet immense pays d'Océanie et dans le monde.

L'Australie va mettre tous ses drapeaux en berne en signe de deuil national en hommage aux personnes tuées et blessées, a annoncé lundi le Premier ministre Anthony Albanese.

Il a dénoncé "une attaque ciblée contre les juifs australiens, le premier jour de Hanouka, qui devrait être un jour de joie, une célébration de la foi, un acte malveillant, antisémite et terroriste qui a frappé le cœur de notre nation". Hanouka, la fête juive dite des "lumières", se tient durant neuf jours en décembre.

- "Attaque contre tous les Australiens" -

Un homme acheminé sur un civière après une attaque par balles qui a fait onze morts sur la plage de Bondi à Sydney, le 14 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )

"Une attaque contre les juifs australiens est une attaque contre tous les Australiens", a martelé M. Albanese.

Il s'agit d'un "acte terroriste", a renchéri le chef de la police locale, Mal Lanyon en précisant que ses enquêteurs avaient "découvert un engin explosif artisanal dans une voiture liée au criminel décédé".

L'attentat a meurtri dimanche en fin d'après-midi l'immense plage de Bondi, la plus connue d'Australie et à l'étranger, très fréquentée le week-end par des milliers de promeneurs, nageurs et surfeurs.

"Nous avons entendu les coups de feu. Un choc(...) dix minutes de détonations incessantes", a déclaré à l'AFP sur les lieux Camilo Diaz, un étudiant chilien de 25 ans.

Timothy Brant-Coles, touriste britannique, a confié à l'AFP avoir vu "deux tireurs vêtus de noir et armés de fusils semi-automatiques".

- "Un père et son fils" -

Les assaillants étaient un père et son fils, selon la police de l'État de Nouvelle-Galles-du-Sud, dont Sydney est la capitale. Le premier, 50 ans, a été abattu par des policiers, le second, 24 ans, est blessé et hospitalisé dans un état critique.

Sur la colline verdoyante surplombant la plage, un journaliste de l'AFP a vu une poussette d'enfant, des sacs et des serviettes laissés par les gens qui ont couru se mettre à l'abri au moment des coups de feu.

La chaîne de télévision ABC a montré des personnes gisant dans l'herbe près de la plage. Il y avait "du sang partout", a déclaré un habitant du quartier, Harry Wilson.

À la tombée de la nuit de dimanche à lundi, la plage et les alentours d'habitude très animés ont été évacués et bouclés.

Un membre de la communauté juive après l'attaque par balles sur la plage de Bondi à Sydney qui a fait onze morts, le 14 décembre 2025 ( AFP / DAVID GRAY )

Le Premier ministre Albanese a tonné contre "le mal (qui) s'est déchaîné sur la plage de Bondi au-delà de tout entendement".

Il a toutefois salué les "héros" qui sont intervenus pour tenter de maîtriser les tireurs.

Une vidéo qui s'est propagée sur les réseaux sociaux montre un passant sur un parking se précipiter par derrière sur un assaillant, l'agripper et lui arracher son arme avant de le mettre en joue et de le faire fuir.

Des dirigeants de la planète ont condamné avec force.

- "Purement antisémite"

Le président américain Donald Trump a qualifié l'attentat de "terrible" et "purement antisémite".

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré que "l"Europe se tenait aux côtés de l'Australie et des communautés juives partout dans le monde".

En Israël, le président Isaac Herzog a parlé d'une "attaque très cruelle contre des juifs" perpétrée par "d'ignobles terroristes".

Son Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui ne cesse de dénoncer la résurgence de l'antisémitisme dans le monde depuis le massacre du 7 octobre 2023 et la guerre dans la bande de Gaza, a fustigé un "cancer qui se propage lorsque les dirigeants restent silencieux et n'agissent pas".

Le chef de la diplomatie israélienne Gidéon Saar a exhorté son homologue australienne Penny Wong à "agir fermement" contre l'antisémitisme.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron ont fait part de leur solidarité, alors qu'un Français compte parmi les morts.

Des ambulances à proximité de la célèbre plage de Bondi à Sydney, théâtre d'une attaque par balles qui a fait onze morts, le 14 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )

L'une des victimes tuées est le rabbin Eli Schlanger, 41 ans, né à Londres et père de cinq enfants.

Le Conseil national des imams australien a condamné cette "attaque traumatisante".

"C'est le moment pour tous les Australiens, y compris la communauté musulmane australienne, de se serrer les coudes dans l'unité, la compassion et la solidarité", a ajouté cette organisation.

Un policier en patrouille après une attaque par balles qui a fait neuf morts sur la plage de Bondi à Sydney, le 14 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )

Une série d'attaques antisémites a semé la peur chez les juifs d'Australie depuis plus de deux ans et Canberra a accusé Téhéran d'être à l'origine de deux de ces actes et a expulsé il y a quatre mois l'ambassadeur iranien.