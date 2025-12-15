Le conseil d'administration de Korea Zinc discutera du projet de construction d'une fonderie dans le cadre d'une coentreprise américaine, selon une source

Le conseil d'administrationde Korea Zinc 010130.KS se réunira lundi pour voter sur un projet de construction d'une fonderie pour raffiner des minéraux clés aux Etats-Unis dans le cadre d'une coentreprise avec le gouvernement américain et des entreprises, a déclaré une source au fait du dossier, ajoutant que les investissements s'élèveraient à 10 billions de wons (6,78 milliards de dollars).

L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que le gouvernement et les entreprises des États-Unis détiendraient une participation de 20 % dans la coentreprise, avec un investissement de 2 000 milliards de wons, et que les installations devraient produire de l'antimoine et du germanium.

Un porte-parole de Korea Zinc n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

La Chine domine l'approvisionnement en minéraux critiques tels que l'antimoine et le germanium, utilisés dans les télécommunications, les semi-conducteurs et la technologie militaire. Pékin a interdit les exportations de ces minéraux vers les États-Unis le 3 décembre 2024, à la suite des mesures de répression prises par Washington à l'encontre du secteur chinois des puces électroniques. L'interdiction est suspendue depuis novembre.

Korea Zinc est la plus grande fonderie de zinc au monde, mais elle produit également des lingots d'antimoine, ainsi que d'autres métaux et minéraux.

En août, Korea Zinc a convenu avec Lockheed Martin LMT.N de produire du germanium en utilisant des matières premières achetées en dehors de la Chine à partir de 2028 afin de garantir un approvisionnement stable en matériaux pour les industries de la défense et de l'espace.

Les actions de Korea Zinc ont bondi de 7,5 % après que les médias ont fait état de son projet de coentreprise aux États-Unis.

(1 $ = 1 475,5400 wons)