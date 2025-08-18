 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TeraWulf bondit après l'annonce d'un accord élargi sur l'informatique dématérialisée, d'une participation accrue dans Google et d'une offre convertible de 400 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de l'opérateur de centres de données TeraWulf WULF.O ont augmenté de 9 % avant le marché à 9,79 $ après l'annonce d'un accord élargi avec la plateforme d'intelligence artificielle en nuage Fluidstack et d'une augmentation de capital planifiée ** WULF, basé à Easton, Maryland, déclare que Fluidstack a exercé son option d'expansion sur le site de Lake Mariner de la société à New York dans le cadre d'un accord qui représente 6,7 milliards de dollars de revenus contractuels, avec un potentiel de 16 milliards de dollars avec des extensions de bail

** Google GOOGL.O fournira un soutien supplémentaire de 1,4 milliard de dollars, ce qui portera sa participation pro forma dans WULF à environ 14 % ** Jeudi, les actions de WULF ont bondi de 60 % pour clôturer à 8,71 $, après que la société a annoncé deux accords de colocation de 10 ans avec Fluidstack, ainsi que la garantie de 1,8 milliard de dollars de Google et sa participation de 8 % dans WULF ** WULF annonce également 400 millions de dollars d'obligations convertibles à 6 ans pour financer une partie de l'expansion de son centre de données et à des fins générales

** Il a l'intention d'utiliser une partie du produit net pour payer les appels plafonnés, les transactions dérivées utilisées pour atténuer la dilution potentielle ** Le marché de l'action WULF était de ~3,5 milliards à la clôture du vendredi, selon les données du LSEG

** Needham a relevé lundi son objectif de prix sur WULF de 5 $ à 11 $

** 11 analystes sur 12

analystes considèrent le titre comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold" et le PT médian est de 11,50 $, en hausse par rapport à 7 $ il y a un mois - LSEG

Valeurs associées

ALPHABET-A
204,3600 USD NASDAQ +0,23%
TERAWULF
10,1547 USD NASDAQ +13,21%
