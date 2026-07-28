Teradyne prévoit un chiffre d'affaires en hausse grâce à une forte demande d'équipements pour la fabrication de puces ; son cours bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements de test de puces Teradyne TER.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une hausse soutenue des investissements dans les équipements de fabrication de plaquettes, ce qui a fait bondir le cours de l'action de la société de 13,5 % en séance prolongée.

La demande croissante de puces plus complexes et plus puissantes, utilisées dans les centres de données d’intelligence artificielle et les véhicules, a stimulé le besoin d’équipements de test sophistiqués et plus onéreux, ce qui profite à des fournisseurs tels que Teradyne.

La société est un fournisseur d’équipements de test automatisés utilisés pour vérifier la qualité et la fiabilité des semi-conducteurs.

Voici quelques détails:

* Teradyne prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 1,20 et 1,30 milliard de dollars (XX,XX à XX,XX milliards d'euros), dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 1,04 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG.

* Elle prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,85 et 2,15 dollars (XX,XX à XX,XX euros) par action pour le trimestre, dépassant également l’estimation de 1,53 dollar (XX,XX euros).

* “À plus long terme, la hausse rapide des investissements dans les équipements destinés aux usines de fabrication de plaquettes ouvre la voie à une croissance continue en 2027 et au-delà”, a déclaré le directeur général Greg Smith dans un communiqué.

* Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre a plus que doublé pour atteindre 1,33 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), dépassant les estimations de 1,22 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros).

* Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,47 dollars (XX,XX euros) par action, contre une estimation de 2,09 dollars (XX,XX euros).