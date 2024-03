Teract (Gamm Vert, Jardiland, Boulangeries Louise) réduit sa perte grâce à des ventes en hausse

( AFP / PATRICK BERNARD )

Le groupe de distribution Teract (Gamm Vert, Jardiland, Boulangeries Louise) a annoncé mardi avoir réduit sa perte nette au cours du premier semestre de son exercice décalé 2023-2024, grâce à des ventes en hausse de 11,2% sur un an.

L'entreprise a dévoilé une perte nette de 40,8 millions d'euros au premier semestre 2023-2024, clos fin décembre. Elle était de 132,5 millions d'euros au 31 décembre 2022, en raison du coût de son entrée en Bourse.

Le chiffre d'affaires de Teract a atteint 397,3 millions d'euros sur la période, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Cette progression est avant tout liée à la multiplication "par 3,5" du chiffre d'affaires dans le secteur de l'alimentation (Bio&Co, Boulangerie Louise, Grand Marché La Manière), qui s'élève à 73,7 millions d'euros sur le premier semestre 2023-2024, "grâce à la bonne performance de la boulangerie-snacking et du bio".

Les ventes dans le secteur jardinerie-animalerie, qui inclut outre Gamm Vert et Jardiland les enseignes Delbard, Jardineries du Terroir et Noa, et qui représentent la majorité du chiffre d'affaires de Teract, sont elles en recul de 3,7% sur la période, à 323,6 millions d'euros.

"Dans un contexte encore peu porteur" au premier semestre 2023-2024, "Teract est au rendez-vous de ses engagements de croissance des ventes", a déclaré le directeur général du groupe, Moez-Alexandre Zouari, cité dans le communiqué. "Teract poursuit ses objectifs d'ouvertures de magasins, de développement dynamique de sa franchise, de ses marques exclusives et de son modèle digital", a-t-il ajouté.

"Sans nouvelle dégradation" liée à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat, le groupe "projette toujours un chiffre d'affaires annuel consolidé 2023-2024 de 900-950 millions d'euros", le second semestre étant généralement porté par une "activité plus soutenue" dans la jardinerie de mars à juin.

Teract est issu du rapprochement entre l'activité distribution de l'union de coopératives agricoles InVivo et d'un véhicule d'investissement lancé par les hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari.

L'entité avait négocié plusieurs mois pour intégrer l'activité française du distributeur en difficulté Casino, avant de jeter l'éponge en juin 2023.