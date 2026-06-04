TEPCO Solution Advance et Accenture signent un partenariat stratégique dans l'IA

TEPCO Solution Advance et Accenture ont annoncé une collaboration stratégique visant à réinventer son modèle opérationnel en intégrant l'IA et les dernières technologies numériques au coeur de son activité.

Au cours des cinq prochaines années, les deux entreprises travailleront en étroite collaboration - de la stratégie de réinvention au déploiement et à l'adoption à long terme - afin de transformer TEPCO Solution Advance, passant à des services pilotés par l'IA.

Grâce à sa collaboration avec Accenture, TEPCO Solution Advance ambitionne de bâtir une base solide pour son activité, capable d'optimiser sa structure de coûts et de créer de la valeur de manière autonome. Sur cinq ans, cette collaboration avec Accenture vise à générer une valeur cumulée supérieure à 10 milliards de yens.

Takaaki Haraguchi, directeur général senior et directeur commercial d'Accenture au Japon, a déclaré : " Grâce à ce partenariat, nous mettrons à profit notre expérience, nos ressources et nos compétences opérationnelles afin que TEPCO Solution Advance puisse bâtir les fondements d'opérations autonomes pilotées par l'IA, génératrices de valeur durable et de croissance à long terme. "