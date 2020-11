Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tentative de putsch en Turquie: plusieurs condamnations à perpétuité Reuters • 26/11/2020 à 09:05









ANKARA, 26 novembre (Reuters) - Une trentaine d'accusés poursuivis en Turquie pour leur participation à la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 ont été condamnés jeudi à la réclusion criminelle à perpétuité. L'agence officielle de presse Anadolu et d'autres médias turcs précisent que 25 pilotes d'avions de combat F-16 et quatre civils ont été condamnés à la prison à vie. Au total, quelque 475 accusés étaient jugés pour avoir dirigé et conduit la tentative de putsch contre Recep Tayyip Erdogan le 15 juillet 2016 à partir de la base aérienne d'Akinci, proche d'Ankara. L'ancien commandant de l'armée de l'air Akin Ozturk et d'autres anciens responsables de la base aérienne d'Akinci figuraient au nombre des accusés. Plus de 250 personnes ont été tuées dans ce coup d'Etat avorté, suivi d'une vaste purge dans les rangs de l'armée et de la fonction publique. Le pouvoir a attribué la responsabilité première de l'attaque aux partisans de l'imam Fethullah Gülen, ancien proche d'Erdogan exilé aux Etats-Unis depuis 1999. (Ece Toksabay version française Henri-Pierre André)

