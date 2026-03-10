Tensions USA-Iran : vers une stabilité des marchés américains, des signaux d'apaisement de Washington
Lors d'un entretien exclusif accordé à la chaîne CBS ce lundi, Trump a dressé un bilan extrêmement optimiste de l'offensive en cours. Selon lui, la capacité de résistance du régime iranien est désormais réduite à néant. Il affirme que l'appareil militaire de la République islamique a été démantelé par les frappes de la coalition. "L'Iran n'a plus de marine, plus de communications, et plus de force aérienne", a martelé le locataire de la Maison Blanche.
Trump : "je pense que la guerre est finie, quasiment"
Alors que le Pentagone anticipait initialement sur une durée du conflit de quatre à cinq semaines, Donald Trump a étonné les observateurs en annonçant que la guerre était déjà "quasiment" finie. "Cela va se terminer bientôt, et si cela recommence, ils seront encore plus durement touchés", a-t-il réaffirmé.
Il a aussi menacé de frapper l'Iran "beaucoup plus fort" si les autorités du pays décidaient de bloquer l'acheminement de pétrole dans la région. "Je ne laisserai pas un régime terroriste tenir le monde en otage et tenter de stopper l'offre mondiale de pétrole", a-t-il ajouté.
Ces propos du président américain hier ont fait redescendre les cours du pétrole qui s'étaient envolés précédemment. Vers 14h, le Brent progresse de 2,3% à 91,89 dollars. Le WTI est en hausse de 4,5% à 89,35 USD.
Pour Oddo BHF, cette prise de position de Trump "a immédiatement entraîné un recul du prix du pétrole autour de 90 USD/baril, signalant aux investisseurs un début de désescalade après plusieurs jours d'escalade extrême" . Dans ce contexte encore volatil, le broker maintient son scénario central d'un brent à 65-70 USD/baril en 2026, en attente de la confirmation du cessez-le-feu et d'un retour durable à une situation de flux stable dans le Golfe.
"Même si les hostilités majeures s'apaisent, la perspective d'attaques incessantes de drones iraniens sur les infrastructures énergétiques pourrait prolonger l'instabilité du marché jusqu'à l'année prochaine. Ainsi, investisseurs et décisionnaires politiques doivent rester vigilants, car l'évolution des prix du pétrole sera influencée à la fois par les manoeuvres géopolitiques et les risques persistants pesant sur l'approvisionnement", note de son côté, Kerstin Hottner, responsable des matières premières chez Vontobel.
HPE rehausse ses objectifs
Outre la situation géopolitique, dans l'actualité des sociétés côtées, OpenAI (détenu à 27% par Microsoft) a annoncé l'acquisition de la start-up de cybersécurité Promptfoo, spécialisée dans les outils de test et de sécurisation des systèmes d'intelligence artificielle. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées. L'équipe de Promptfoo rejoindra OpenAI et sa technologie sera intégrée à la plateforme Frontier, dédiée au développement d'agents d'IA capables d'interagir avec des systèmes et des données réels.
Hier, Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) a relevé sa prévision de bénéfice par action pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2026. Le groupe spécialisé dans le développement de solutions et de services informatiques à destination des entreprises l'anticipe désormais entre 2,30 et 2,50 USD, soit une hausse de 5 cents par rapport à la prévision précédente. Pour l'année, la société réaffirme sa fourchette de croissance du chiffre d'affaires de 17 à 22 %, telle que précédemment communiquée lors de la réunion avec des analystes financiers.
Au titre de son premier trimestre 2025-2026, HPE a vu son BPA ajusté (non GAAP) augmenter de près de 33% à 0,65 USD, dépassant ainsi sa fourchette cible qui allait de 0,57 à 0,61 USD, alors que les analystes l'attendaient un peu en dessous de 0,60 USD en moyenne.
Nvidia (NVDA) développe actuellement une plateforme open-source pour les agents d'intelligence artificielle, a rapporté Wired (magazine américain de référence sur la technologie) citant des sources proches du dossier.
En outre, les investisseurs surveilleront après la clôture de Wall Street les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2025/2026 d'Oracle.
