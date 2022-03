Tensions internationales : privilégiez les valeurs plus défensives à gros rendement

Pétrole, gaz, palladium, nickel, céréale...la flambée des matières premières est l'une des principales conséquence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ces deux pays comptant parmi les grands producteurs dans le monde. (© Shutterstock)

Le risque d'un conflit durable en Ukraine fragilise la tendance boursière. Mais des occasions d'achat se présentent après la baisse des cours.

Les actions européennes n'ont pas résisté à la poursuite du conflit ukrainien et à la menace nucléaire brandie par le pouvoir russe. Elles ont subi des sorties de capitaux historiques de 19 milliards de dollars en deux semaines.

Depuis le début de l'année, les sorties nettes des fonds investis en actions européennes approchent désormais 10 milliards de dollars, alors que les souscriptions nettes dépassent 70 milliards sur les actions américaines.

La flambée de l'énergie et des métaux, favorisée par le poids de la Russie sur le marché mondial des matières premières (gaz, pétrole, nickel, titane, palladium, blé, etc.), a entraîné des ventes massives sur le CAC 40, qui a perdu jusqu'à 22% depuis le sommet de janvier dernier à 7.384,86 points. Les plus fortes baisses depuis un mois concernent des entreprises directement exposées au marché intérieur russe, comme Renault (-35%), Société Générale (-32%) et Alstom (-20%).

Mais aussi d'autres valeurs bancaires de l'indice, Crédit Agricole (-25%) et BNP Paribas (-18%), pénalisées par le surcroît d'incertitudes sur les marchés financiers. Plus largement, la plupart les valeurs cycliques ont souffert de la perspective d'un ralentissement plus marqué de la conjoncture.

La crainte d'un mélange d'inflation et de récession

Michael Hartnett, chez BofA Securities,