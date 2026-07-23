Tensions en mer Rouge, Wall Street broie du noir

Les principaux indices boursiers américains sont attendus en baisse à l'ouverture de Wall Street. Les contrats à terme sur indices laissent présager un repli de 0,9% pour le Nasdaq-100, de 0,6% pour le S&P 500 et de 0,7% pour le Dow Jones, alors que les tensions au Moyen-Orient ont provoqué une forte hausse des cours de l'or noir.

La géopolitique concentre à nouveau l'attention des marchés : alors que l'armée américaine a conduit une nouvelle série de frappes en Iran, les rebelles houthis ont affirmé avoir touché deux pétroliers saoudiens (l'Encelia et le Layla) en mer Rouge.

Le porte-parole des Houthis, Yahya Sareea, a déclaré le détroit de Bab el-Mandeb totalement fermé aux pétroliers battant pavillon saoudien. Ce dernier est "désormais effectivement fermé, entraînant la disparition de 4 millions de barils par jour de l'offre disponible", souligne Frédéric Lasserre, analyste pétrole chez AlphaValue. En réaction, l'Arabie saoudite a indiqué avoir redirigé ses exportations de pétrole vers son port de Yanbu, en mer Rouge.

Les fermetures conjointes d'Ormuz et de Bab el-Mandeb auraient de lourdes conséquences pour le transit maritime des hydrocarbures, imposant aux navires de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, allongeant de plusieurs semaines les délais de transport.

"Nous estimons que la prime de risque est sous-évaluée et que le Brent franchira rapidement la barre des 100 USD le baril si le blocus se prolonge toute la semaine", ajoute le spécialiste. En début d'après-midi, le Brent évolue autour de 98,6 USD le baril ( 5,2%), tandis que le WTI gagne 3,3%, à 90,6 USD.

Nouvelle salve de droits de douane

Donald Trump poursuit par ailleurs, le durcissement de sa politique commerciale en annonçant de nouveaux droits de douane ciblant le Brésil, le Canada et, à partir de 2028, les médicaments génériques. Il cherche également à pérenniser le droit de douane général de 10% sur les importations, qui doit expirer demain, en s'appuyant sur une nouvelle base juridique après que la Cour suprême a invalidé une partie des précédentes mesures.

Les États-Unis ont ouvert plusieurs enquêtes commerciales susceptibles de déboucher sur de nouveaux droits de douane, notamment contre l'Union européenne, le Canada, le Mexique et la Chine, avec des surtaxes pouvant atteindre 12,5%.

Chez Commerzbank, on estime que l'impact économique de ces mesures devrait rester limité. Face au risque de hausse des prix, politiquement sensible, l'administration américaine multiplie les exemptions et renonce parfois à certaines mesures. Selon les analystes, le niveau moyen des droits de douane ne devrait pas beaucoup évoluer et le pic de l'effet inflationniste de ces mesures serait désormais passé.

Des résultats en arrière plan

Sur le front des marchés, la saison des résultats bat son plein aux Etats-Unis. Hier soir, Tesla a publié un chiffre d'affaires de 28,24 MdsUSD, en hausse de 26% sur un an et supérieur aux 26,07 MdsUSD attendus. En revanche, le bénéfice ajusté par action a reculé de 18%, à 0,33 USD, très loin du consensus de 0,52 USD.

De son côté, le chiffre d'affaires de Google Cloud a progressé de 82% pour atteindre 24,8 MdsUSD, contre une hausse de 63% au trimestre précédent. Cette performance dépasse nettement les attentes des analystes, qui anticipaient une croissance de 64%.

Chez IBM, le chiffre d'affaires a progressé de 1%, à 17,16 MdsUSD au deuxième trimestre, tandis que le bénéfice ajusté est ressorti à 2,93 USD par action, tous deux en dessous des estimations des analystes. Le groupe prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 5% en 2026, contre une prévision précédente supérieure à 5%.

Enfin, au deuxième trimestre, Texas Instruments a réalisé un chiffre d'affaires de 5,46 MdsUSD, en hausse de 23% sur un an et supérieur aux attentes du marché, qui s'élevaient à 5,25 MdsUSD. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,65 MdsUSD et 6,15 MdsUSD au troisième trimestre, au-dessus du consensus des analystes fixé à 5,61 MdsUSD.