Tenir et être prêt à saisir les opportunités

Sans grande surprise l'invasion de l'Ukraine par la Russie pèse sur les marchés car cela induit de l'incertitude et de l'inquiétude. Une fois cela dit, nombreux sont ceux à s'entendre sur le fait que le conflit militaire restera localisé en Ukraine et ne débordera pas. Dès lors, il ressort que la baisse logique ne devrait pas se transformer en krach car les conséquences économiques seront relativement limitées si ce n'est à court terme sur le prix de l'énergie et de quelques matières premières.

Dans ce contexte, les valeurs dites de « défense » sont les premières à en bénéficier d'autant plus que le discours de l'Union, Européenne va dans le sens du renforcement des investissements dans ce domaine. Après entre les discours et les actes il y a souvent un fossé surtout quand il s'agit de l'UE…

Au-delà de ces éléments, cette période pourrait servir à dégonfler la bulle sur laquelle nous étions engagés et ainsi offrir des opportunités de se repositionner. En effet, les résultats publiés la semaine dernière demeurent excellents et les perspectives ne sont pas remises en question. Par ailleurs, on entend ici et là que le CAC 40 pourrait aller chercher les 6 300 points, ce qui représente une baisse d'environ 5%, pour des raisons d'environnement dit incertain et des raisons techniques. Par rapport au plus haut cela ferait une correction proche des 15%. Il est donc évident que sur de tels niveaux et si la crise reste circonscrite à l'Ukraine, cela offrira de nombreuses opportunités.

Performances des indices

Source : Nyse Euronext. Au 28/02/2022 après Bourse

Consensus

Le fossé entre les grandes entreprises et les petites en termes d'évolution des estimations des analystes demeure. Un tel écart peut éventuellement s'expliquer par la plus grande capacité des multinationales d'encaisser les hausses liées au coût de l'énergie, au fret, à la pression salariale que les petites. En effet, les « grosses » entreprises peuvent aussi appuyer sur leurs fournisseurs ce qui est un outil d'ajustement non négligeable.

Estimations de variation des BPA

Variation des bénéfices net par action moyens / * Révisions des BPA par les analystes sur 12 mois. Source : InFront au 28/02/2022

Valorisation

La baisse des marchés et des résultats qui demeurent excellents tout comme les perspectives qui pour le moment ne sont pas perturbées par les tensions actuelles permettent d'afficher des ratios que nous n'avons pas vu depuis longtemps. A ce niveau il devient compliqué de dire que les marchés sont chers si l'on conserve les mêmes perspectives. Cela conforte l'idée que de réelles opportunités sont en train de se présenter.

Valorisation des indices

Source : InFront, au 28/02/2022. Valeurs médianes

Conclusion

En janvier, l'inflation était le sujet principal. En cette fin de février, la situation en Ukraine devient logiquement le sujet numéro 1 et a naturellement eu une incidence négative sur les indices. Pour autant, et tant que le conflit restera circonscrit à l'Ukraine, cela ne remet en rien en question les interrogations que l'on pouvait avoir en janvier. Le sujet de l'inflation restera le sujet numéro 1 in fine d'autant plus que le gaz et le pétrole ont encore moins de raison de voir leurs prix refluer à court terme.

Après si l'on regarde froidement l'évolution des indices et s'il n'y a pas d'embrasement militaire en dehors de l'Ukraine, on commence à observer des indicateurs pouvant inciter à un repositionnement ou à un renforcement au regard des niveaux de prix observés. En effet, la tendance économique mondiale n'est pas ou peu perturbée par le conflit actuel. De nombreuses valeurs sont revenues sur des niveaux de prix attractifs. Il sera donc primordial de bien analyser les résultats annuels des small caps qui seront publiés en mars et le début des publications du T1 pour voir si une inflexion s'opère. Si tel n'est pas le cas et que les discours restent peu ou prou les mêmes, cela pourrait être un signal non négligeable pour saisir de nombreuses opportunités. Bien sûr avant d'en arriver là, il convient de rester prudent tant que la situation en Ukraine ne sera pas stabilisée.