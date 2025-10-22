Tengiz, dirigé par Chevron, reprendra les exportations de pétrole de l'oléoduc de Ceyhan à partir du Kazakhstan en novembre, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un consortium dirigé par Chevron CVX.N qui exploite le plus grand gisement pétrolier du Kazakhstan, Tengiz, reprendra ses exportations de pétrole via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan en novembre, ont déclaré mercredi trois sources de l'industrie.

L'oléoduc traverse la Géorgie jusqu'à la Turquie et est principalement utilisé pour exporter le pétrole des champs pétrolifères d'Azeri, de Chirag et de Guneshli, qui sont exploités par BP BP.L .

Une contamination au chlorure organique des cargaisons de brut azéri du BTC a été découverte en juillet, ce qui a entraîné un retard de plusieurs jours dans les chargements en provenance du BTC Ceyhan (Turquie). Le consortium TCO a suspendu les exportations sur cet itinéraire le mois suivant.

Alors que le Kazakhstan a repris ses livraisons de pétrole via l'oléoduc le mois dernier, Tengiz est resté à l'écart. L'une des sources a déclaré que le consortium expédierait 130 000 tonnes métriques, soit plus d'un million de barils, de pétrole le mois prochain.

Le consortium TCO et la compagnie nationale d'énergie azerbaïdjanaise SOCAR n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'oléoduc est également utilisé par le Kazakhstan pour réduire sa dépendance à l'égard de la Russie en tant que principale voie d'exportation. Plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan sont acheminées par le Caspian Pipeline Consortium via le terminal russe Yuzhnaya Ozereevka, situé sur la mer Noire.

Le Kazakhstan fournit généralement du pétrole au BTC par tankers depuis le port d'Aktau, principalement à partir de Tengiz, mais aussi à partir du champ pétrolifère de Kashagan.

Les exportations de pétrole via l'oléoduc BTC ont baissé à 20,569 millions de tonnes au cours des neuf premiers mois de l'année, contre 21,681 millions au cours de la même période en 2024, selon les données officielles de l'Azerbaïdjan.