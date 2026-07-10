Tencent serait en pourparlers pour devenir le principal actionnaire de la start-up spécialisée dans l'IA Manus, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tencent 0700.HK serait en pourparlers pour devenir le principal actionnaire de Manus, alors que les investisseurs cherchent des alternatives après que Pékin a ordonné à Meta META.O de défaire son acquisition, d'un montant de 2 milliards de dollars, de cette start-up spécialisée dans l'IA, a rapporté jeudi le Financial Times, citant deux sources.
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