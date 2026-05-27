Tencent intègre PayPal à son réseau WeChat Pay, permettant ainsi aux utilisateurs américains d'effectuer des paiements partout en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les utilisateurs américains de PayPal peuvent désormais effectuer des achats partout en Chine grâce au réseau de commerçants utilisant les codes QR de WeChat Pay, a annoncé mercredi Tencent Financial Technology, précisant que ce service serait progressivement étendu aux utilisateurs de PayPal sur d'autres marchés.

* La plateforme de paiement transfrontalière de Tencent, TenPay Global, est désormais connectée à PayPal World, a déclaré Daniel Hong, vice-président de Tencent Financial Technology, selon un message publié par l'entreprise sur les réseaux sociaux.

* La société propose des mesures incitatives pour encourager l'utilisation de cartes bancaires étrangères liées à WeChat Pay, notamment des exonérations temporaires de frais jusqu'en 2026.

* Elle étendra également la prise en charge linguistique et l'assistance sur le terrain pour les utilisateurs internationaux à Shenzhen, en amont de la réunion de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) prévue en novembre.

* Alipay, d'Ant Group, et WeChat Pay, de Tencent, dominent le marché chinois des paiements numériques, sous-tendant les transactions quotidiennes dans les secteurs de la vente au détail, des transports et des services sur le plus grand marché mondial des paiements mobiles.