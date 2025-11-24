Tencent finalise son investissement dans Vantage Studios d'Ubisoft
24/11/2025
Désignée individuellement sous le nom 'Vantage Studios', Ubisoft Nova SAS est bâtie autour des franchises Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six. L'investissement valorise Vantage Studios à une valeur d'entreprise 'pre-money' de 3,8 MdsEUR.
Le produit de la transaction permettra de désendetter Ubisoft sur une base de dette nette consolidée non-IFRS, tout en soutenant des investissements ciblés en son sein et en offrant une flexibilité financière accrue pour accompagner sa transformation stratégique.
Tencent détient une participation économique de 26,32% dans Vantage Studios, qui demeure exclusivement contrôlé et consolidé par Ubisoft. Ubisoft et Tencent ont conclu un pacte d'associés relatif à Vantage Studios, fondé sur les principaux termes annoncés en mars.
