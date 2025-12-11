Tenaya Therapeutics en baisse après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Tenaya Therapeutics TNYA.O chutent de 12,5 % à 1,19 $ dans les échanges prolongés ** TNYA annonce une offre publique d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions ; la taille de l'offre n'a pas été divulguée

** Leerink Partners et Piper Sandler sont les co-chefs de file de l'offre

** Séparément, TNYA annonce des données provenant d'un essai précoce de thérapie génique expérimentale pour une maladie cardiaque rare

** TNYA a 166,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 233 millions de dollars, selon les données du LSEG

** Les huit sociétés de courtage qui couvrent le titre l'évaluent à "acheter" ou plus; PT médian de 5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action TNYA a baissé de 4,9 % depuis le début de l'année