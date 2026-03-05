Tenaya Therapeutics conclut un accord de 1,13 milliard de dollars avec Alnylam pour des traitements contre les maladies cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tenaya Therapeutics TNYA.O a déclaré jeudi avoir signé un accord de recherche avec Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O d'une valeur maximale de 1,13 milliard de dollars afin de développer des traitements pour les maladies cardiaques.

Les actions de Tenaya ont augmenté de plus de 11 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Voici quelques détails:

* Tenaya a déclaré qu'elle travaillera sur des traitements axés sur les maladies cardiaques qui ciblent jusqu'à 15 causes génétiques au cours d'une période de recherche de deux ans.

* Alnylam s'occupera de tous les développements ultérieurs et assumera l'entière responsabilité de la commercialisation de tout médicament issu de la collaboration, a déclaré Tenaya.

* La société a déclaré qu'elle pourrait recevoir jusqu'à 10 millions de dollars en paiements initiaux et en financement de recherche supplémentaire de la part d'Alnylam. Elle pourrait également recevoir jusqu'à 1,13 milliard de dollars en paiements d'étape si les médicaments sont développés et approuvés avec succès.

* Le principal moteur de croissance d'Alnylam est l'Amvuttra, qui traite une maladie cardiaque connue sous le nom de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM). Amvuttra a enregistré des ventes de 2,31 milliards de dollars en 2025.