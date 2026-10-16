Temu accepte de renforcer la protection des données et la sécurité de ses produits au Texas

Temu a conclu un accord avec les autorités du Texas pour mettre fin à une procédure judiciaire portant sur la collecte de données personnelles et la sécurité des produits vendus sur sa plateforme. Le groupe chinois s'engage à limiter les transferts d'informations vers la Chine, à renforcer ses contrôles et à verser 3 millions de dollars à l'Etat américain, sans reconnaître de faute.

Le Texas devient le premier État américain à régler un litige avec Temu concernant ses pratiques de collecte et de traitement des données personnelles. L'accord impose à la plateforme de conserver les informations de ses utilisateurs sur des serveurs situés aux États-Unis et de limiter les transferts vers la Chine aux seules données nécessaires aux transactions, notamment les adresses de livraison. Temu devra également mandater un auditeur indépendant pour examiner le code de son application et détecter d'éventuels logiciels espions ou malveillants. Des pénalités pouvant atteindre 8 millions de dollars par année d'infraction sont prévues en cas de non-respect de certaines obligations relatives à la sécurité des données.

Sur le volet commercial, Temu devra organiser chaque année des tests indépendants pour identifier les substances chimiques et matériaux dangereux présents dans les produits proposés à la vente. En cas de non-conformité, la plateforme sera tenue de retirer les articles concernés, de rompre ses relations avec les vendeurs et leurs boutiques affiliées, puis d'informer et de rembourser intégralement les consommateurs texans touchés. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a souligné que ces mesures visaient particulièrement les vêtements et les produits destinés aux enfants. Selon ses services, Temu comptait plus de 82,4 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis en septembre 2023.

Cet accord intervient alors que Temu et sa maison mère PDD Holdings font l'objet de poursuites dans plusieurs États américains, sur fond de soupçons concernant des mécanismes intrusifs de collecte de données et un accès potentiellement inapproprié aux appareils des utilisateurs. Les autorités texanes avaient engagé leur procédure en février, invoquant notamment des risques liés à la confidentialité des informations personnelles et à leur éventuelle consultation par les autorités chinoises. Temu conteste ces accusations, mais accepte désormais un encadrement renforcé de ses pratiques au Texas, sans que cet accord mette fin aux autres procédures engagées aux États-Unis.