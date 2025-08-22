Tempus progresse grâce à l'acquisition de la société Paige, spécialisée dans l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 août - ** Les actions de la société de tests génétiques Tempus AI TEM.O augmentent de 1,88 % pour atteindre 78,15 $
** La société acquiert la société d'intelligence artificielle Paige pour 81,25 millions de dollars, principalement sous forme d'actions ordinaires de Tempus
** Tempus assumera également les engagements restants de Paige dans le cadre de l'accord existant sur les services en nuage Microsoft Azure
** Les actions ont plus que doublé depuis le début de l'année si l'on tient compte de l'évolution de la séance
