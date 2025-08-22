Tempus progresse grâce à l'acquisition de la société Paige, spécialisée dans l'intelligence artificielle

22 août - ** Les actions de la société de tests génétiques Tempus AI TEM.O augmentent de 1,88 % pour atteindre 78,15 $

** La société acquiert la société d'intelligence artificielle Paige pour 81,25 millions de dollars, principalement sous forme d'actions ordinaires de Tempus

** Tempus assumera également les engagements restants de Paige dans le cadre de l'accord existant sur les services en nuage Microsoft Azure

** Les actions ont plus que doublé depuis le début de l'année si l'on tient compte de l'évolution de la séance