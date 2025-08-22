 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 974,84
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tempus progresse grâce à l'acquisition de la société Paige, spécialisée dans l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions de la société de tests génétiques Tempus AI TEM.O augmentent de 1,88 % pour atteindre 78,15 $

** La société acquiert la société d'intelligence artificielle Paige pour 81,25 millions de dollars, principalement sous forme d'actions ordinaires de Tempus

** Tempus assumera également les engagements restants de Paige dans le cadre de l'accord existant sur les services en nuage Microsoft Azure

** Les actions ont plus que doublé depuis le début de l'année si l'on tient compte de l'évolution de la séance

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

TEMPUS AI RG-A
51,585 USD NYSE Arca 0,00%
TEMPUS AI RG-A
82,8000 USD NASDAQ +7,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank