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Tempus AI rachète Personalis pour renforcer sa position dans le dépistage du cancer
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 17:44

Tempus AI va acquérir Personalis dans le cadre d'une opération valorisée à environ 1,5 MdUSD, afin d'élargir son offre de médecine de précision en oncologie. Cette acquisition permettra au groupe d'intégrer le test NeXT Personal, une technologie de détection de la maladie résiduelle minimale (MRD) destinée à identifier d'éventuelles rechutes du cancer à partir d'analyses sanguines.

Les actionnaires de Personalis recevront 16,25 USD par action, principalement sous forme de titres Tempus, avec la possibilité pour l'acquéreur de régler jusqu'à 50% de la transaction en numéraire. L'annonce a été accueillie avec prudence par les marchés, les actions des deux sociétés reculant en séance. Selon plusieurs analystes, cette réaction s'explique notamment par la structure de l'opération, largement financée en actions.

Le rachat s'inscrit dans la continuité d'un partenariat engagé en 2023 entre les deux entreprises autour du développement de NeXT Personal. Tempus estime que cette activité est désormais suffisamment mature pour offrir un potentiel de rentabilité élevé. La finalisation de l'opération est attendue d'ici la fin de 2026 ou au début de 2027, renforçant les ambitions du groupe dans les solutions d'intelligence artificielle appliquées à la lutte contre le cancer.

Valeurs associées

TEMPUS AI RG-A
47,8200 USD NASDAQ -8,86%
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