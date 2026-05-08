Tempus AI en hausse après une émission renforcée d'obligations convertibles d'une valeur de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Les actions de Tempus AI TEM.O , société spécialisée dans la médecine de précision basée sur l'IA, ont progressé de 1,2 % avant l'ouverture, à 50,06 $, après avoir levé des fonds dépassant les objectifs ** La société basée à Chicago, dans l'Illinois, a annoncé vendredi matin le prix d' e d'une émission privée de 400 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % et à 6 ans

** Le montant de l'émission a été porté de 350 millions de dollars; le prix de conversion initial de 69,26 dollars représente une prime de 40 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 49,47 dollars jeudi ** L'action TEM a clôturé en baisse de 7,5 % jeudi après que la société a lancé l' de l'offre afin de rembourser intégralement 307,7 millions de dollars de prêts en cours au titre de facilités de crédit, ainsi que les intérêts courus et impayés et les frais

** La société prévoit également d'utiliser 27,2 millions de dollars pour financer des opérations de « capped call » et d'affecter une partie du produit à des fins générales, notamment des acquisitions potentielles ou des investissements stratégiques

** Le prix plafond initial de 98,94 $ représente une prime de 100 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Jeudi, l'action TEM affichait une baisse de 16 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 19 analystes est « acheter »; le cours cible médian est de 75 dollars, selon les données de LSEG