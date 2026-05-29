Tempus AI en hausse après avoir obtenu l'autorisation de la FDA pour un test de dépistage des tumeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** Les actions de Tempus AI TEM.O , une entreprise spécialisée dans la médecine de précision basée sur l'IA, ont progressé de 7,2% pour atteindre 55,07 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce que la FDA américaine a approuvé son outil de diagnostic, xT CDx, destiné au profilage génétique des tumeurs solides afin d'aider les médecins à identifier les traitements les plus adaptés à chaque patient

** Le test est conçu pour détecter des altérations génétiques sans nécessiter d'échantillon de salive ou de sang normal correspondant provenant du patient

** xT CDx est également approuvé en tant qu'outil de diagnostic compagnon pour identifier les patients atteints d'un cancer colorectal susceptibles de bénéficier de thérapies ciblées

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu 13,1%