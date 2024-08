Tempêtes et inondations pèsent sur les comptes de Generali

A l'instar de ses concurrents, le numéro un de l'assurance en Italie, Generali, doit faire face au coût croissant des tempêtes et inondations dû au changement climatique, qui ont plombé les comptes de son segment dommages au premier semestre.

Generali a néanmoins publié vendredi un bénéfice opérationnel en petite hausse de 1,6% à 3,7 milliards d'euros, conforme au consensus des analystes compilé par l'assureur, grâce notamment aux augmentations de tarifs.

Le bénéfice opérationnel a été tiré pendant les six premiers mois de l'année par l'assurance-vie (+7,8%) et la gestion d'actifs (+19,4%).

A l'inverse, le segment dommages a vu son bénéfice baisser de 6,7% à 1,73 milliard d'euros, sous l'effet d'un impact majeur des catastrophes naturelles.

Pour l'ensemble de l'année, la facture des aléas climatiques s'annonce élevée pour Generali, avec un coût devant atteindre environ 900 millions d'euros, a estimé le directeur financier Cristiano Borean lors d'une conférence avec des journalistes.

Au premier semestre, les pertes dues aux sinistres climatiques ont atteint 278 millions d'euros avant impôts, soit 90 millions de plus que sur la même période de 2023, avec surtout les inondations en Allemagne.

Par conséquent, le ratio combiné, indicateur clé qui rapporte les remboursements des sinistres aux primes encaissées, a augmenté à 92,4%, contre 91,6% au premier semestre 2023.

Face au poids des catastrophes naturelles, en constante augmentation, Generali compte accélérer sa diversification, aussi bien sur un plan géographique que commercial.

- Diversifier les sources de revenus -

"Avoir un profil de plus en plus diversifié" quant aux sources de bénéfices "est un bon moyen de protéger la rentabilité du groupe contre l'augmentation du risque climatique", a fait valoir son PDG Philippe Donnet.

Et d'ailleurs ce "sujet très important" fera objet d'une approche spécifique visant à mitiger les effets des tempêtes dans le cadre du prochain plan stratégique qu'il compte présenter le 30 janvier 2025 à Venise.

Interrogé sur une éventuelle candidature à un quatrième mandat, M. Donnet s'est contenté de déclarer qu'il était "très fier des résultats obtenus ces dernières années avec l'équipe" de Generali.

L'actuel mandat de M. Donnet, un polytechnicien français à la tête de l'assureur depuis 2016, court jusqu'en avril 2025.

Dernier exemple en date de la diversification de Generali, le rachat du gestionnaire d'actifs américain Conning Holdings, finalisé en avril.

"Nous nous sommes engagés dans la voie d'une croissance importante dans la gestion d'actifs qui a commencé en 2017 et que nous avons accélérée cette année avec l'acquisition de Conning", a commenté M. Donnet.

"Je ne vois aucune possibilité de fusion-acquisition pertinente avant la fin du plan stratégique" en cours qui s'achève en fin d'année, a-t-il toutefois ajouté.

La collecte nette de Generali en assurance-vie est redevenue positive, dépassant 5,1 milliards d'euros au premier semestre.

"Nous sommes en bonne voie pour atteindre tous les objectifs ambitieux" du plan stratégique, a assuré M. Donnet.

- Objectifs confirmés -

Generali a confirmé les objectifs de son plan stratégique, dont une hausse du bénéfice par action de 6 à 8% par an et des dividendes cumulés de 5,2 et 5,6 milliards d'euros sur la période 2022-2024.

Après le paiement des dividendes au titre des résultats de 2023 en mai, l'assureur a déjà atteint son objectif en la matière, avec des dividendes cumulés de 5,5 milliards d'euros.

Le bénéfice net ajusté (hors exceptionnels) a reculé de 13,1% à 2 milliards d'euros au premier semestre en raison notamment de plus-values enregistrées au cours de la même période de 2023.

En excluant les effets des plus-values et d'autres éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté aurait été stable au premier semestre, fait valoir Generali.

Au deuxième trimestre, le bénéfice net ajusté a chuté de 17,7% à 906 millions d'euros.

L'entrée de primes brutes, l'équivalent du chiffre d'affaires, a cependant grimpé de 20,4% à 50,1 milliards d'euros.

Ces résultats ont été fraichement accueillis à la Bourse de Milan, où le titre baissait de 2,83% à 21,94 euros vers 14h30 (12h30 GMT), dans un marché en hausse de 0,10%.