Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tempête Sabine-Cent vols annulés à l'aéroport de Francfort Reuters • 09/02/2020 à 14:07









FRANCFORT, 9 février (Reuters) - Une centaine de vols en provenance et à destination de l'aéroport de Francfort, première plateforme aéroportuaire allemande, ont été annulés dimanche en raison du passage de la tempête Sabine, a déclaré une porte-parole de l'opérateur de l'aéroport, Fraport FRAG.DE . Ces annulations représentent 8% des quelque 1.200 départs et arrivées programmés à Francfort pour la journée de dimanche, a-t-elle ajouté, et le taux d'annulation pourrait encore croître avec l'arrivée de vents violents en fin d'après-midi sur la ville. Dans le reste du nord de l'Europe, où la tempête est connue sous le nom de Ciara, d'autres vols ont été annulés, comme à l'aéroport de Bruxelles où 60 annulations ont été annoncées. En France, 35 départements de la moitié nord du pays ont été placés en alerte orange en raison de cette tempête qui devrait générer selon Météo France de "fortes rafales" de vent entre dimanche matin et lundi matin. (Christoph Steitz, version française Marine Pennetier)

Valeurs associées FRAPORT XETRA -1.64%