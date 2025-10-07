Telomir Pharmaceuticals grimpe grâce à des données prometteuses sur le traitement du cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Telomir Pharmaceuticals TELO.O augmentent de 24,7 % à 1,77 $ avant le marché.

** La société a déclaré tard lundi que son médicament expérimental, Telomir-1, s'est avéré prometteur dans les études précliniques pour le cancer agressif de la prostate , aidant potentiellement le corps à lutter contre la propagation de la tumeur et la résistance au traitement.

** La thérapie a été capable de restaurer l'activité de deux gènes clés de suppression des tumeurs qui sont souvent désactivés dans les cellules cancéreuses en raison d'une méthylation anormale de l'ADN.

** Telomir a ajouté que le médicament fonctionnait encore mieux lorsqu'il était utilisé en même temps que la chimiothérapie, montrant des effets plus importants dans l'inversion du silençage des gènes.

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 65 % depuis le début de l'année.