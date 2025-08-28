Telomir Pharma augmente grâce à des données préliminaires sur un médicament épigénétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du développeur de médicaments Telomir Pharmaceuticals TELO.O augmentent de 59 % à 2,35 $ avant l'ouverture du marché

** En fin de journée mercredi, la société a déclaré que son principal médicament expérimental, Telomir-1, montre un potentiel en tant que première thérapie épigénétique pour le traitement du cancer et des maladies liées à l'âge

** La société affirme qu'elle bloque efficacement l'UTX, une enzyme de régulation des gènes, et qu'elle peut aider à réinitialiser les schémas anormaux de méthylation de l'ADN

** Elle montre également une activité sélective contre d'autres cibles épigénétiques liées à la croissance tumorale et à l'inflammation

** Les thérapies épigénétiques visent à modifier la façon dont les gènes sont activés ou désactivés sans modifier l'ADN lui-même