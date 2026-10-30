Televisa prévoit que le rachat par AT&T renforcera sa position, mais que sa dette augmentera

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(Mise à jour avec une citation du co-PDG de Televisa, des détails et du contexte)

Le groupe mexicain Grupo Televisa TLEVISACPO.MX a déclaré vendredi que l'acquisition de la filiale mexicaine d'AT&T renforcerait considérablement sa position concurrentielle,tout en entraînant une augmentation de sa dette nette.

Cette opération de 2 milliards de dollars , menée sous la forme d’une coentreprise à parts égales avec Fintech Holdings, devrait être finalisée au premier trimestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires, et donner naissance à une entité comptant environ 24 millions d’abonnés mobiles.

• Les actifs combinés incluraient également 5,7 millions d’abonnés au haut débit et 6,3 millions d’abonnés aux services vidéo, a déclaré Alfonso de Angoitia, co-PDG de Grupo Televisa, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats avec des analystes.

• Le ratio dette nette/EBITDA de Televisa devrait passer à 1,9 fois après l’opération, contre 1,6 fois à la fin du troisième trimestre, a-t-il ajouté.

• Chaque partenaire apportera 400 millions de dollars en fonds propres, le reste, soit 1,2 milliard de dollars, étant financé par un prêt sans recours d’une durée de cinq ans.

• Le chiffre d’affaires annuel combiné atteindrait environ 8 milliards de dollars, soit environ 23 % du marché mexicain des télécommunications.

• Cette acquisition « nous place en excellente position pour consolider notre position incontestable de deuxième opérateur de télécommunications de notre pays » , a déclaré le dirigeant.

• Jeudi, le plus grand producteur mondial de programmes en langue espagnole a annoncé un retour aux bénéfices au troisième trimestre, la baisse du chiffre d’affaires ayant été compensée par une réduction des charges financières et fiscales.

• L’acquisition d’AT&T Mexico, qui a clôturé l’année 2025 avec un chiffre d’affaires de 85,4 milliards de pesos et un résultat d’exploitation de 1,4 milliard de pesos, marque la deuxième tentative de Televisa de pénétrer le secteur très concurrentiel des télécommunications, après une première tentative infructueuse entre 2012 et 2014.