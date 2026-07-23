Televisa enregistre une perte au deuxième trimestre en raison des résultats en baisse de TelevisaUnivision et d'une hausse des impôts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les causes de la perte nette et des informations contextuelles sur le premier trimestre)

Le groupe audiovisuel mexicain Grupo Televisa TLEVISACPO.MX , premier producteur mondial de contenus en espagnol, a enregistré jeudi une perte nette après avoir dégagé un bénéfice l'année précédente, en raison de la baisse des résultats de TelevisaUnivision et d'une hausse des impôts.

La société a affiché une perte nette de 497,4 millions de pesos (28,4 millions de dollars), contre un bénéfice net de 474,5 millions de pesos au deuxième trimestre de l’année dernière, tandis que son chiffre d’affaires a reculé de 3 % pour s’établir à 14,29 milliards de pesos.

La quote-part de Televisa dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises a chuté à 74,8 millions de pesos, reflétant la baisse des résultats de TelevisaUnivision, une société de médias en langue espagnole.

TelevisaUnivision a été créée en 2022 à la suite d'une fusion avec Univision, faisant de Televisa son principal actionnaire.

La hausse des impôts a également pesé sur les résultats, Televisa ayant enregistré une charge d’impôt sur les bénéfices de 480,2 millions de pesos, contre un avantage fiscal un an plus tôt.

Une baisse de 20 % des services par satellite par rapport à l’année précédente a pesé sur le chiffre d’affaires global.

Dans le même temps, les dépenses d’investissement de Televisa ont atteint environ 208 millions de dollars sur la période d’avril à juin.

Au premier trimestre de l’année, le bénéfice net de Televisa a plus que triplé par rapport à l’année précédente.

La société tire l’essentiel de son chiffre d’affaires des services haut débit résidentiels, de la télévision payante et des télécommunications mobiles, et cherche à développer ses services Internet pour compenser la baisse de la demande en télévision par satellite.

Parmi ses programmes les plus populaires figurent les feuilletons mexicains, ou « telenovelas », ainsi que les grands tournois de football nationaux et internationaux.

(1 dollar = 17,4986 pesos à fin juin)