 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Televisa enregistre une perte au deuxième trimestre en raison des résultats en baisse de TelevisaUnivision et d'une hausse des impôts
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 23:32
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les causes de la perte nette et des informations contextuelles sur le premier trimestre)

Le groupe audiovisuel mexicain Grupo Televisa TLEVISACPO.MX , premier producteur mondial de contenus en espagnol, a enregistré jeudi une perte nette après avoir dégagé un bénéfice l'année précédente, en raison de la baisse des résultats de TelevisaUnivision et d'une hausse des impôts.

La société a affiché une perte nette de 497,4 millions de pesos (28,4 millions de dollars), contre un bénéfice net de 474,5 millions de pesos au deuxième trimestre de l’année dernière, tandis que son chiffre d’affaires a reculé de 3 % pour s’établir à 14,29 milliards de pesos.

La quote-part de Televisa dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises a chuté à 74,8 millions de pesos, reflétant la baisse des résultats de TelevisaUnivision, une société de médias en langue espagnole.

TelevisaUnivision a été créée en 2022 à la suite d'une fusion avec Univision, faisant de Televisa son principal actionnaire.

La hausse des impôts a également pesé sur les résultats, Televisa ayant enregistré une charge d’impôt sur les bénéfices de 480,2 millions de pesos, contre un avantage fiscal un an plus tôt.

Une baisse de 20 % des services par satellite par rapport à l’année précédente a pesé sur le chiffre d’affaires global.

Dans le même temps, les dépenses d’investissement de Televisa ont atteint environ 208 millions de dollars sur la période d’avril à juin.

Au premier trimestre de l’année, le bénéfice net de Televisa a plus que triplé par rapport à l’année précédente.

La société tire l’essentiel de son chiffre d’affaires des services haut débit résidentiels, de la télévision payante et des télécommunications mobiles, et cherche à développer ses services Internet pour compenser la baisse de la demande en télévision par satellite.

Parmi ses programmes les plus populaires figurent les feuilletons mexicains, ou « telenovelas », ainsi que les grands tournois de football nationaux et internationaux.

(1 dollar = 17,4986 pesos à fin juin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GRUPO TELEVISA-CPO
0,5500 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank