Téléverbier approuve dividende de 0,675 CHF par action en assemblée générale

* Assemblée générale ordinaire tenue 10 avril 2026. * Rapport annuel 2024-2025 adopté. * Comptes consolidés 2024-2025 approuvés. * Comptes annuels 2024-2025 approuvés. * Affectation du résultat validée, incluant proposition de dividende total 945 000 CHF, soit 0,675 CHF par action. * Décharge aux organes accordée. * Renouvellement du conseil d’administration entériné, incluant réélections de Christian Burrus, Jean-Paul Burrus, Christel Duc. * Jean-Albert Ferrez réélu président du conseil d’administration.
* Comité de rémunération reconduit, incluant Jean-Albert Ferrez, Klaus Jenny, Charles Relecom. * BDO reconduite comme organe de révision. * Sandy Pravato élu représentant indépendant. * Plafond de rémunération du conseil d'administration fixé à 250 000 CHF jusqu'à prochaine assemblée générale ordinaire 2027. * Système d'avantages aux actionnaires reconduit pour 2026-2027, avec réductions sur abonnements selon barème plafonné à 800 points.
(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)
