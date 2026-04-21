Téléverbier approuve dividende de 0,675 CHF par action en assemblée générale
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 15:25

* Assemblée générale ordinaire tenue 10 avril 2026. * Rapport annuel 2024-2025 adopté. * Comptes consolidés 2024-2025 approuvés. * Comptes annuels 2024-2025 approuvés. * Affectation du résultat validée, incluant proposition de dividende total 945 000 CHF, soit 0,675 CHF par action. * Décharge aux organes accordée. * Renouvellement du conseil d’administration entériné, incluant réélections de Christian Burrus, Jean-Paul Burrus, Christel Duc. * Jean-Albert Ferrez réélu président du conseil d’administration.

* Comité de rémunération reconduit, incluant Jean-Albert Ferrez, Klaus Jenny, Charles Relecom. * BDO reconduite comme organe de révision. * Sandy Pravato élu représentant indépendant. * Plafond de rémunération du conseil d’administration fixé à 250 000 CHF jusqu’à prochaine assemblée générale ordinaire 2027. * Système d’avantages aux actionnaires reconduit pour 2026-2027, avec réductions sur abonnements selon barème plafonné à 800 points. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Téléverbier SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

