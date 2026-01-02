 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Televerbier accroit de 21% son CA annuel
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 09:28

Televerbier dévoile un chiffre d'affaires de 85,6 millions de francs suisses au titre de son exercice 2024-25, en croissance de 21% en comparaison annuelle, dont 10,1 MCHF pour son seul 2e semestre comptable (contre 8,6 MCHF un an auparavant).

Compte tenu de son activité, le groupe rappelle réaliser environ 90% de son chiffre d'affaires au 1er semestre, le 2e semestre étant essentiellement consacré aux travaux d'entretien, d'investissements et à l'exploitation touristique estivale.

L'augmentation de 21% du chiffre d'affaires au 2e semestre (du 1er mai au 31 octobre) provient essentiellement de la hausse d'activité des services techniques ( 10,1%) et de la progression des activités de transports durant la saison estivale ( 4,6%).

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, l'activité remontées mécaniques a augmenté de 23,4% à 59,5 MCHF et l'activité travaux pour tiers a grimpé de 41% à 9,7 MCHF, des hausses principalement liées à l'intégration sur 12 mois d'Imalp Thyon SA dans ses comptes.

Valeurs associées

TELEVERBIER
56,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank