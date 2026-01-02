Televerbier accroit de 21% son CA annuel
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 09:28
Compte tenu de son activité, le groupe rappelle réaliser environ 90% de son chiffre d'affaires au 1er semestre, le 2e semestre étant essentiellement consacré aux travaux d'entretien, d'investissements et à l'exploitation touristique estivale.
L'augmentation de 21% du chiffre d'affaires au 2e semestre (du 1er mai au 31 octobre) provient essentiellement de la hausse d'activité des services techniques ( 10,1%) et de la progression des activités de transports durant la saison estivale ( 4,6%).
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, l'activité remontées mécaniques a augmenté de 23,4% à 59,5 MCHF et l'activité travaux pour tiers a grimpé de 41% à 9,7 MCHF, des hausses principalement liées à l'intégration sur 12 mois d'Imalp Thyon SA dans ses comptes.
