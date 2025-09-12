 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Teleperformance va quitter le CAC 40
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 08:43

(Zonebourse.com) - Dans le cadre de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC réalisée par son comité scientifique, Euronext annonce qu'il va remplacer le groupe de centres de contact Teleperformance comme composante de l'indice CAC 40.

Euronext et Eurazeo seront remplacés au sein du CAC Next 20 par Teleperformance et par Technip Energies. Parmi les autres changements notables, Abivax et Exail Technologies feront leur entrée dans le SBF 120, au détriment d'Esso et d'OVH.

Ces modification interviendront après la clôture le vendredi 19 septembre et seront effectives à compter du lundi 22 septembre. Révisée trimestriellement, la famille CAC fait l'objet d'une revue annuelle complète au mois de septembre.

Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
63,7000 EUR Euronext Paris +0,13%
