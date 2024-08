Teleperformance : Thomas Mackenbrock (ex-Majorel) devient directeur général délégué

(AOF) - Teleperformance annonce des changements significatifs de sa gouvernance. Le spécialiste des services aux entreprises en solutions digitales a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration de celles de directeur général et de mettre en œuvre un plan de succession piloté par un comité ad hoc. Le conseil d’administration a décidé de nommer Moulay Hafid Elalamy, président du conseil d’administration. Daniel Julien est confirmé au poste de directeur général du groupe Teleperformance, et Thomas Mackenbrock devient directeur général délégué.

Thomas Mackenbrock succède à Bhupender Singh qui a "quitté l'ensemble de ses fonctions au sein du groupe afin de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles".

Il aura la tâche de travailler aux côtés de Daniel Julien, auquel il a vocation à succéder, selon un calendrier qui sera fixé par un comité ad hoc chargé de piloter la succession en lien avec le comité des rémunérations et nominations. Ce comité ad hoc est composé du président, Moulay Hafid Elalamy, du directeur général, Daniel Julien et du directeur général délégué, Thomas Mackenbrock.

Thomas Mackenbrock, ancien directeur général de Majorel, société rachetée en 2023 par Teleperformance, a quitté le groupe en mai 2024.

