(CercleFinance.com) - Teleperformance poursuit le rebond amorcé sur 86,54E et teste 95E (ex-plancher du 2 septembre) : le titre tente de renverser la tendance baissière et de surmonter la grosse résistance oblique issue des 120E (zénith du 30 juillet).

En cas de succès, le prochain objectif se situerait vers 102E.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 95,58 EUR Euronext Paris +6,70%