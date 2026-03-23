 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Teleperformance : s'enfonce sous le support crucial des 50E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 19:34

Après l'échec assez brutal subi sous la MM100 (58,3E) le 6 mars, Teleperformance a ouvert un gros "gap" sous 56,46E qui n'a pas été comblé".
La pression baissière ne s'est pas relâchée mi-mars et s'est réactivée le le 20 mars : il en résulte l'enfoncement du plancher annuel des 50E (16 février/2 mars) et l'inscription d'un nouveau plus bas historique sous 49,7E (testé à l'ouverture du 2 mars).
La dernière oscillation qui s'était soldée par le test des 64,4E induit un potentiel de repli jusque sur 46,4E (un plus bas depuis le 20/10/2014).

Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
49,5100 EUR Euronext Paris -3,11%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank