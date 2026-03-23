Teleperformance : s'enfonce sous le support crucial des 50E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 19:34
La pression baissière ne s'est pas relâchée mi-mars et s'est réactivée le le 20 mars : il en résulte l'enfoncement du plancher annuel des 50E (16 février/2 mars) et l'inscription d'un nouveau plus bas historique sous 49,7E (testé à l'ouverture du 2 mars).
La dernière oscillation qui s'était soldée par le test des 64,4E induit un potentiel de repli jusque sur 46,4E (un plus bas depuis le 20/10/2014).
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