Teleperformance s’associe à Kore.ai, spécialiste de l'IA conversationnelle

(AOF) - Teleperformance annonce avoir reçu le statut de partenaire Platine de Kore.ai, un leader mondial dans les solutions d’IA conversationnelle et les plateformes d’IA générative destinées aux entreprises. En tant que distributeur mondial et partenaire en gestion de services, Teleperformance, à travers TP Infinity, s’appuiera sur la version 11.0 de la plateforme XO de Kore.ai pour accompagner les entreprises dans la transformation de leur expérience client grâce à des solutions d’IA conversationnelle de pointe.

Les équipes diversifiées de TP Infinity comptent plus de 3000 consultants passionnés par l'analyse des données et les technologies, créatifs et experts en optimisation opérationnelle.

Elles sont réparties dans 20 pays, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie. Leur objectif commun est de repousser les limites de l'expérience client.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.