Teleperformance : s'arrache au delà de 86,4E information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Teleperformance s'arrache au delà de 86,4E et surmonte la résistance des 85,85E du 3 juin.

Le prochain objectif n'est autre que la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 92,5Eet le suivant, ce sera la résistance des 95E du 10 au 18 juin dernier.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 87,5800 EUR Euronext Paris +3,57%