Teleperformance : ricoche sous 107,8E, rechute sur 101E information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 14:34









(CercleFinance.com) - Teleperformance ricoche sous 107,8E et rechute sur 101E : une rechute sous le seuil pivot de des 98E pourrait préfigurer une correction jusque sur 91E.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 100,75 EUR Euronext Paris -6,45%