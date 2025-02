Teleperformance: résultat net pdg de 807 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 18:35









(CercleFinance.com) - Teleperformance publie un chiffre d'affaires de 10,28 MdsE au titre de 2024, en hausse de 23,2% en données publiées (+2,6% en données proforma) par rapport à 2023.



L'EBITA courant ressort à 1537 ME (vs 1290 ME en 2023) et laisse apparaître un résultat net dilué par action de 8,71 euros (vs 10,01 euros précédemment).



En données ajustées, le résultat net part du groupe ressort à 807 ME (vs 732 ME un an plus tôt), soit un résultat net ajusté dilué par action de 13,44 euros (vs 12,39 euros en 2023).



Thomas Mackenbrock, directeur général délégué de TP, a déclaré : ' Nous avons atteint nos objectifs en 2024 et sommes bien positionnés pour accélérer notre développement en 2025. Le groupe a démontré une forte dynamique avec une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre, une hausse de sa marge opérationnelle courante et une génération de cash-flow record sur l'année, qui a dépassé 1 milliard d'euros.



Pour 2025, le groupe table sur une accélération de la croissance du chiffre d'affaires à données comparables comprise entre + 3 % et + 5 %, hors impact du non renouvellement d'un contrat significatif dans l'activité de gestion de demande de visa qui s'élève à environ un point de croissance. En incluant cet impact, l'objectif de croissance à données comparables est compris entre + 2 % et + 4 %.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 100,20 EUR Euronext Paris -3,84%