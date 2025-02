Teleperformance : repasse au-dessus de 94E information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 13:57









(CercleFinance.com) - Teleperformance repasse au-dessus de 94E (zénith du 29 janvier) et se dirige vers un re-test des 100E, ex-résistance des 17/10 au 5/11/2024.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 92,70 EUR Euronext Paris +1,91%