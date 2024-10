Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Teleperformance : rebondit in extremis sur 85,5E information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - Teleperformance préserve in extremis le plancher crucial des 85,5E du 29 avril dernier (dernière étape à la baisse avant le test de l'ultime support annuel des 84E du 19 mars).

Le rebond pourrait se prolonger en direction de 93,3E (ex-plancher du 14 juin) puis 95E (résistance oblique moyen terme, issue des 120E du 31 juillet puis des 102E du 19 septembre).







Valeurs associées TELEPERFORMANCE 87,30 EUR Euronext Paris +0,88%